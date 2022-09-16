تعرف على مباريات الجمعة في الدوري الغزي

غزة/فلسطين أون لاين:

تُفتتح اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري بمختلف درجاته الممتازة والأولى والثانية، حيث تنطلق المباريات الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وإليكم مباريات اليوم الجمعة:

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد خانيونس × الهلال على ملعب خانيونس البلدي

يملك اتحاد خانيونس نقطة واحدة في رصيده من تعادله السلبي أمام شباب رفح في الجولة الأولى، فيما شهدت نفس الجولة خسارة الهلال من خدمات رفح 2-0 ليبقى رصيده خاليا من النقاط.

شباب جباليا × شباب الزوايدة على ملعب بيت حانون

شباب جباليا صاحب الضيافة في هذا اللقاء يدخله بدون رصيد بعد خسارته من جاره اتحاد بيت حانون في الجولة الافتتاحية، فيما تعادل الزوايدة أمام جاره خدمات النصيرات بهدف لمثله ليحصل كل منهما على نقطة في رصيده.

دوري الدرجة الأولى

أهلي غزة × خدمات البريج على ملعب اليرموك

يتطلع كل فريق لتحقيق أول انتصار له في البطولة، بعدما تعادل الأهلي أمام أهلي النصيرات بهدف لمثله، وتعادل البريج أمام بيت حانون الأهلي بهدفين لكل منهما.

بيت لاهيا × خدمات خانيونس على ملعب بيت لاهيا

بيت لاهيا بدأ مشواره في الدرجة الأولى بالتعادل أمام الشاطئ بهدف لمثله، فيما حقق خدمات خانيونس الفوز على نماء بهدفين مقابل هدف.

دوري الدرجة الثانية

مجموعة الوسطى والجنوب

اتحاد دير البلح × الصلاح على ملعب الدرة

القادسية × الاستقلال على ملعب رفح البلدي

الرباط × القادسية على ملعب النصيرات

مجموعة غزة والشمال

الوفاق × خدمات جباليا على ملعب فلسطين

المصدر / فلسطين أون لاين