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بالصور في "الأقصى" و"الإبراهيميّ" .. الآلاف يلبّون نداء "الفجر العظيم"

16 سبتمبر 2022 . الساعة 07:24 بتوقيت القدس
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لبّى الآلاف من الفلسطينيين، فجر اليوم، نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك بالقدس  المحتلة والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وتوافد الآلاف من المقدسيين وأهالي الداخل المحتل إلى الأقصى مع ساعات الفجر الأولى.

وتأتي مشاركة المقدسيين مع تواصل الدعوات للرباط في المسجد الأقصى المبارك لحمايته من تهديدات الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة بحق المسجد وما حوله.

وكان الشيخ عكرمة صبري قد شدد على أن الرباط في الأقصى مستمر ما دامت الأخطار محيطة به.

فيما لبى أهالي محافظة الخليل نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي، الذي طالته انتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتي ازدادت وتيرتها في الفترة الماضية بدخول المتطرفات الصهيونيات إلى المسجد بملابس فاضحة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #الاحتلال

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