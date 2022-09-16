تشكيلة الجهاز الفني لفريق نادي نماء

كشف نادي نماء الرياضي النقاب، عن تشكيلة الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم، بقيادة المدرب المخضرم غسان البلعاوي، الذي تولى المهمة خلفاً للكابتن رأفت خليفة.

وتكون الجهاز الفني الجديد من الكابتن غسان البلعاوي (مديراً فنياً)، والكابتن محمد مهنا (مدرباً عاماً)، والكابتن وائل رصرص (مدرباً لحراس المرمى)، والكابتن محمد عبد ربه (مديراً إدارياً)، وعمار علوان ( أميناً للعهدة)، والدكتور ماهر غنيم (مسؤول اللجنة الطبية)، علماً أن نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس إيهاب أبو الخير، يتولى منصب الإشراف الرياضي عل الفرق الرياضية.

ويسعى فريق نماء من خلال الجهاز الفني الجديد، لتحسين الصورة التي ظهر بها الفريق في الجولة الأولى، والعودة السريعة لسكة الانتصارات من أجل المنافسة على التأهل لدوري الأضواء.

ويستقبل فريق نادي نماء ضيفه فريق نادي المجمع الإسلامي، يوم الأحد القادم، على ملعب بيت حانون البلدي في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين