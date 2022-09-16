بلح خارج حسابات المصري الموسم القادم

بات اللاعب الدولي محمد بلح خارج حسابات الكابتن إيهاب جلال، مدرب فريق النادي المصري البوسعيدي في الموسم القادم.

وذكرت صحيفة الأهرام المصرية، أن بلح من بين ثمانية لاعبين، أوصى جلال أن يكونوا خارج قائمة الفريق الموسم القادم، وهم ( إسلام جمال، وحسين رجب، وأحمد شوشة، وياسر حمد، وأحمد حمودي، ومصطفي سلطان، وعمرو عموري)، إلى جانب محمد بلح.

ويخضع بلح حاليا للتأهيل في أحد المراكز الكبيرة في جمهورية مصر العربية، بانتظار الشفاء من إصابة الرباط الصليبي، حيث أجرى عملية جراحية في وقت سابق.

وأكد بلح أنه سيكون جاهزا للعودة للملاعب نهاية شهر ديسمبر القادم، ولا يفكر بالعودة لغزة في الوقت الراهن.

وغادر بلح غزة قبل 4 سنوات، بعدما تألق بقميص نادي الصداقة، وحصد معه بطولة الدوري الممتاز، ليتنقل بين عدة أندية في الدوري الأردني والعماني والمصري.

المصدر / فلسطين أون لاين