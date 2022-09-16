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حل لغز جريمة غامضة من عام 2018

16 سبتمبر 2022 . الساعة 03:25 بتوقيت القدس
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حل لغز جريمة غامضة من عام 2018

أُوقفت في كوريا الجنوبية امرأة تبلغ 42 عاماً يشتبه في قتلها طفلين عُثر على رفاتهما داخل حقائب في نيوزيلندا، على ما أفادت شرطة كوريا الجنوبية الخميس.

وأشارت شرطتا الدولتين إلى أنّ المرأة التي يُشتبه في أنها والدة الطفلين المقتولين، أوقفت بتهمة القتل في كوريا الجنوبية نزولاً عند طلب السلطات النيوزيلندية.

وأضافت الشرطتان أنها ستخضع لإجراءات تسليم المطلوبين.

وأوضحت شرطة سول في بيان إنّها "قبضت الخميس على المشتبه فيها داخل شقة في أولسان، بعدما كانت تراقبها مستندةً إلى معلومات عن موقعها ولقطات من كاميرات مراقبة".

وشرح البيان أنّ "المشتبه فيها مُتهمة من الشرطة النيوزيلندية بأنها قتلت في منطقة أوكلاند عام 2018 اثنين من أبنائها كانا في حينه يبلغان 7 أعوام و10 أعوام"، مشيراً إلى أنّها "سافرت إلى كوريا الجنوبية بعد الجريمة وكانت مختبئة فيها منذ ذلك الوقت".

وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بأنّ المرأة هي مواطنة نيوزيلندية وُلدت في كوريا الجنوبية.

وعُثر على رفات الطفلين الشهر الماضي داخل حقائب كانت من بين أغراض تخلّى أصحابها عنها في أوكلاند واشترتها إحدى العائلات في مزاد.

وأوضح توفيلاو فامانويا فايلوا، وهو مسؤول في شرطة أوكلاند، أنه لا يزال يتعين إجراء عدد من التحقيقات سواء في نيوزيلندا أو في الخارج في هذه "القضية التي تتسم بصعوبة كبيرة".

المصدر / وكالات
#كوريا الجنوبية #جرائم

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