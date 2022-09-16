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حصيلة كارثية في باكستان.. هذا ما فعله "التغير المناخي"

16 سبتمبر 2022 . الساعة 02:15 بتوقيت القدس
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التغير المناخي

أظهرت بيانات حديثة أن عدد ضحايا الفيضانات التي لم يسبق أن غمرت مساحات شاسعة في باكستان على هذا النحو ارتفع لما يقرب من 1500 شخص، في وقت تتطلع فيه السلطات لتعزيز جهود الإغاثة لدعم الملايين الذين تضرروا من جراء الكارثة.

الوفيات

وفي أول تحديث لحصيلة الضحايا على مستوى البلاد منذ التاسع من سبتمبر، قالت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث إن عدد الوفيات بلغ 1486، بينهم نحو 530 طفلا، مما يعني أن هذه الفترة شهدت تسجيل 90 حالة وفاة جديدة.

بالأرقام.. أضرار مادية ضخمة

  • ذكر المركز الوطني لمواجهة الفيضانات أن أسوأ موجة فيضانات وسيول على الإطلاق دمرت 390 جسرا، وجرفت أكثر من 12 ألف كيلومتر من الطرق في جميع أنحاء البلاد.
  • أثرت الأزمة على أكثر من 33 مليون شخص من إجمالي عدد سكان باكستان البالغ 220 مليونا، وشردت أكثر من نصف مليون شخص لا يزالون يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.
  • دمرت المياه 70 بالمئة من محاصيل القمح والقطن ومحاصيل أخرى بباكستان.
  • المياه غمرت ثلث أراضي البلاد في وقت من الأوقات.
  • في البداية، قدرت باكستان أن الفيضانات تسببت في أضرار بقيمة عشرة مليارات دولار، لكن كثيرا من الخبراء الاقتصاديين يقولون الآن إن التكلفة أكثر من 30 مليار دولار.
  • هذا أكثر بخمسة أضعاف مما ستحصل عليه الحكومة الباكستانية بموجب خطة إنقاذ عام 2019 مع صندوق النقد الدولي.
  • خلال الأسابيع القليلة الماضية، أقامت السلطات حواجز لمنع مياه الفيضانات من الوصول إلى المؤسسات الرئيسية مثل محطات الطاقة، فضلا عن المنازل. ويواجه المزارعون خطرا جديدا مع بدء نفاد الأعلاف.
المصدر / وكالات
#باكستان #التغير المناخي

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