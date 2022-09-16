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رب ضارة نافعة.. نسي نظارته فربح 200 ألف يورو

16 سبتمبر 2022 . الساعة 01:30 بتوقيت القدس
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لم يتوقع زوجان فرنسيان أن خطأ سيتحول إلى ضربة حظ وسيكسبهما حوالي 200 ألف يورو في لعبة اليانصيب "أورو ميليونز" في بداية شهر سبتمبر بعد أن كان الزوج يستخدم نفس الأرقام دائمًا.

في الثاني من سبتمبر، كما يفعل بانتظام، ذهب زوج إلى سوبر ماركت في مدينة غويبافاس الفرنسية ليحاول هذه المرة الفوز بـ127 مليون يورو.

ولأنه نسى نظارته في البيت ولم يكن يرى بوضوح، أخطأ الزوج في تاريخ ميلاد زوجته الذي تعود على استخدامه في كل مرة بالإضافة إلى تواريخ ميلاد أقاربه.

وفي اتصال مع شركة اليانصيب " Française des jeux "، أكدت المساعدة التنفيذية، فاليري لو بيهان لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "خطأ هذا الرجل غير المقصود مكنه من الحصول على 5 أرقام صحيحة في السحب، بالإضافة إلى نجم محظوظ".

المصدر / وكالات
#ضربة حظ #لعبة اليانصيب

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