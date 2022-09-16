رئيس المخابرات التركية زار دمشق وسط تكثيف للاتصالات مع النظام السوري

قالت أربعة مصادر إن رئيس المخابرات التركية عقد عدة اجتماعات مع رئيس المخابرات السوري في دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية، في مؤشر على ما وصفته "رويترز" بـ"تقدم جهود روسية لإذابة الجليد" بين أنقرة والنظام السوري.

وقال مصدر وصفته "رويترز" بـ"مصدر إقليمي مؤيد لدمشق"، إن رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، ورئيس مخابرات النظام السوري علي مملوك، التقيا هذا الأسبوع في العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤولون أتراك و"المصدر الإقليمي" إن هذه الاتصالات "تعكس تحولاً في السياسة الروسية، في وقت تعد فيه موسكو نفسها لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، بينما تسعى لتأمين موقعها في سورية"، حيث تدعم قواتها رئيس النظام بشار الأسد منذ عام 2015.

وذكرت الوكالة أن "من شأن أي تطبيع في العلاقات بين أنقرة ودمشق أن يغير معالم الحرب السورية المستمرة منذ عشر سنوات".

المصدر / وكالات