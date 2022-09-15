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إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار داخل مستوطنة جنوب الخليل

15 سبتمبر 2022 . الساعة 22:49 بتوقيت القدس
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أعلنت مصادر عبرية، عن إصابة مستوطن إسرائيلي في اليد والصدر في عملية إطلاق في مستوطنة "كرمل" بالخليل

وقالت المصادر إن مقاومين تسللوا إلى داخل مستوطنة "كرمل" في الخليل، فيما لا تزال قوات الاحتلال تبحث عن المنفذ.

وأضافت أن مستوطنًا يبلغ من العمر (20عامًا) أصيب بجروح طفيفة ومتوسطة في عملية إطلاق النار على مستوطنة "كرمئيل" جنوب جبل الخليل.

وأشارت إلى أن فريق نجمة داود الحمراء نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وكانت قوات الاحتلال قد طالبت المستوطنين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج منها خوفًا من إطلاق النار عليهم.

وسمعت صافرات الإنذار داخل المستوطنة وإطلاق للنار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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