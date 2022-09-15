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نصرةً للأقصى.. حماس تبارك عملية إطلاق النار جنوب الخليل

15 سبتمبر 2022 . الساعة 22:14 بتوقيت القدس
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باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية إطلاق النار على مستوطنة "كرمل" جنوب الخليل، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن صهيوني وانسحاب المنفذ.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، إن عملية الخليل والتي نفذها أحد أبطال شعبنا الفلسطيني تأتي نصرةً للمسجد الأقصى وردًّا على العدوان المستمر ضد شعبنا.

‏وأكد القانوع، أن العمليات والاشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي ستتوسع، وستتواصل ثورة شعبنا ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه في مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية.

وتابع: "في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات وجرائم المستوطنين في الأقصى شعبنا والشباب الثائر سيواجهون ذلك بمزيد من العمليات البطولية دفاعاً عن حرمة المسجد الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الاحتلال #الضفة #عملية الخليل

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