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بوتين لنظيره الصيني: نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل ديمقراطي ومتعدد الأقطاب

15 سبتمبر 2022 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بنظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، التي انطلقت أعمالها اليوم بمدينة سمرقند بأوزبكستان.

ودان الرئيس الروسي خلال اللقاء استفزازات الولايات المتحدة والسياسة التي تنتهجها في علاقة بمضيق تايوان.

وقال بوتين إن روسيا تثمن عاليا موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي أنّ التوافق بين موسكو وبكين يلعب دورًا رئيسيًّا في ضمان الاستقرار العالمي والإقليمي.

وقال: "نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل وديمقراطي ومتعدد الأقطاب على أساس القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة، وليس على بعض القواعد التي توصّل إليها طرف ما ويحاول فرضها على الآخرين دون توضيح ماهيتها".

وأضاف أنّ "محاولات إنشاء عالم أحادي القطب اتخذت مؤخرًا شكلًا قبيحًا وغير مقبول على الإطلاق بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب".

بدوره قال الرئيس الصيني في مستهل اللقاء: "في مواجهة التغيرات الهائلة في عصرنا، وغير المسبوقة، نحن على استعداد مع زملائنا الروس لنضرب مثالًا لقوة عالمية مسؤولة، قادرة أن تلعب دورًا رائدًا، لإحداث تغيير سريع في العالم من أجل إعادته إلى مسار التنمية المستدامة والإيجابية".

المصدر / وكالات
#روسيا #الصين #الولايات المتحدة #بوتين

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