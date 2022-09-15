تعرف على الأطعمة التي تسبب أضرارًا لصحة الإنسان

لا تعتبر الوجبات السريعة هي المصدر الوحيد لحدوث أضرار كبيرة على الصحة، ووفقًا للخبراء، هناك عدد لا يحصى من الأطعمة الخطرة التي يتناولها الأشخاص يوميًّا والتي يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا على الجسم دون أن يدرك ذلك.

وهناك مجموعة من الأطعمة التي تسبب أضرارًا جسيمة على صحة الإنسان ومن ضمنها:

الفطر البري

يعتبر تناول الفطر البري أمرًا خطيرًا للغاية، حيث تظهر الأبحاث أن تناول الفطر يتسبب في وفاة 100 شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم ويسبب في دخول الآلاف المستشفى، حيث هناك أنواع من الفطر قد تكون سامة وقد يتناولها البعض عن طريق الخطأ؛ نظرًا لأنها تشبه الفطر الصالح للاستخدام.

جوزة الطيب

قد يؤدي الاستخدام المفرط لجوزة الطيب إلى عواقب وخيمة على الصحة، ويعتبر استخدام من 2 إلى 3 ملاعق صغيرة فقط جرعة قاتلة؛ بسبب احتوائه على الميريستيسين وهي مادة سامة يمكن أن تسبب الهلوسة والذهان وحتى الموت.

التونة

بالرغم من احتواء التونة على نسبة عالية من البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، إلا أن تناول الكثير منها يؤدي لعواقب وخيمة على الصحة.

تحتوي التونة على مستويات سامة من المعادن الثقيلة مثل الزئبق وهو ما يمكن أن تعرض الإنسان لخطر إتلاف الكلى والجهاز العصبي أو التأثير على نمو المخ لدى الجنين.

السوشي

تحتوي العديد من الأسماك على الطفيليات التي يمكن أن تنتقل إلى الجهاز الهضمي عندما تؤكل نيئة، وباعتبار السوشي طعام ليس مطبوخ، فإن الأسماك النيئة تعتبر أيضًا مصدر محتمل للاصابة بالسالمونيلا أو البكتيريا الضارة الأخرى.

العسل

يمكن أن يعرض العسل الإنسان لخطر التسمم الغذائي، حيث يعتبر أحد الأطعمة الخطيرة التي تحتوي على جراثيم بكتيرية، لذا ينصح الأطباء بتجنب منح الأطفال العسل في السنة الأولى من عمرهم، حيث تكون أجهزتهم المناعية عادة أضعف من البالغين.

المصدر / وكالات