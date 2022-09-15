فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

للموسم الحالي.. "الزراعة" تعلن مواعيد قطف الزيتون

"حمادة" يحذر من التقاعس عن نصرة المسجد الأقصى

فدائي الشباب في مهمة صعبة وتاريخية أمام الساموراي الياباني

30 أسيرًا من "الشعبية" يخوضون إضرابًا عن الطعام

"هنية": الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية

هل تصدق؟ تطبيق يكشف عن كورونا من خلال نبرة الصوت

الإفراج عن الأسير أمين عرمان بعد 8 شهور من الاعتقال الإداري

موسكو تُحذّر واشنطن من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

عجز تجارة منطقة اليورو يرتفع 33.9 بالمئة في يوليو

مجموعة حقوقية تكشف عن تعرض معتقل سياسي بالضفة للضرب

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

وتشغيل المعاصر

للموسم الحالي.. "الزراعة" تعلن مواعيد قطف الزيتون

15 سبتمبر 2022 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
...
سيدة فلسطينية تقطف الزيتون

أعلنت وزارة الزراعة افي غزة، اليوم الخميس، عن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي 2022-2023.

وبموجب إعلان الوزارة، فإنّ موسم الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 13-10-2022م في جميع محفظات قطاع غزة حرصًا على أفضل كمية ممكنة من الزيت.

وأوضحت الوزارة، أنه يُفضّل تأخير قطف الصنف نبالي وصنف k18 إلى بداية شهر نوفمبر (11) وذلك للحصول على أفضل كمية زيت.

وذكرت أنه لا مانع من قطف الزيتون لغرض التخليل بدءًا من تاريخ 15-9-2022م.

وأشارت إلى بدء تشغيل المعاصر في محافظات قطاع غزة من تاريخ 10-10-2022 وبعد إتمام الشروط الفنية اللازمة.

وذكرت أنه يتم متابعة تشغيل المعاصر بإشراف اللجنة العليا المكلفة من مجلس الوزارة واللجان الفرعية التابعة للوزارة بالمحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطف الزيتون #مواعيد قطف الزيتون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة