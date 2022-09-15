فدائي الشباب في مهمة صعبة وتاريخية أمام الساموراي الياباني

غزة/وائل الحلبي:

سيكون المنتخب الفلسطيني للشباب أمام مهمة صعبة للغاية عندما يلتقي نظيره الياباني، في منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا، والتي تقام غدًا الجمعة الساعة 12:00 بتوقيت فلسطين في لاوس التي تستضيف مباريات المجموعة الثالثة.

فدائي الشباب يدرك أنّ المباراة لن تكون سهلة ويدرك أيضًا أنها تمثل مفتاح الصعود إلى كأس آسيا، خاصة بعد التعثر في المباراة الأولى أمام اليمن بالتعادل بهدفين لكلٍّ منهما، قبل أن يُحقّق الفوز في الجولة الماضية على منتخب غوام بخماسية نظيفة.

منتخب فلسطين يدخل المباراة وفي جعبته 4 نقاط متساويًا بنفس الرصيد مع المنتخب اليمني، فيما يتربع منتخب اليابان على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزه على منتخب لاوس برباعية نظيفة، قبل أن يُحقّق فوزًا كاسحًا على منتخب غوام بتسعة أهداف دون رد.

الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني حرص خلال الفترة الماضية على متابعة مباراتي اليابان أمام لاوس وغوام للوقوف على نقاط القوة التي أظهرها في تلك المباراتين، ووضع الخطة الأنسب للتعامل مع أحد المنتخبات المرشحة للصعود والمنافسة على لقب كأس آسيا المقرر إقامتها العام القادم في أوزبكستان.

وحاول حسام يونس المدير الفني للمنتخب تجهيز اللاعبين بناء على معطيات المباراة التي ستكون مختلفة بشكل تام عن المباراتين السابقتين، ولم يقتصر الأمر على التدريبات خلال الأيام الماضية بل أعطى يونس توجيهات مشددة للاعبين خاصة في الجوانب الدفاعية مع الاعتماد المتوقع على إغلاق المساحات أمام منتخب اليابان والاعتماد على الهجمات المرتدة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

يُدرك فدائي الشباب أنّ المواجهة أمام اليابان صعبة للغاية لكنّ الخيارات غير متاحة ولا يمكن القبول بغير الخروج من أمامه سواء بالتعادل أو الفوز، والتحضير للمباراة الختامية أمام لاوس بمعنويات مرتفعة والحفاظ على حظوظه في المنافسة على التأهل لكأس آسيا.