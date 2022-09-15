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موسكو تُحذّر واشنطن من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

15 سبتمبر 2022 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
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موسكو تحذر من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وأضافت في تصريحات صحفية، الخميس، أنّ الولايات المتحدة تعمل على تمديد وإدارة الاشتباكات في أوكرانيا قدر الإمكان.

وأوضحت أنّ الجيش الأمريكي قام خلال الأشهر الأخيرة بتحضير القوات الأوكرانية لشنّ هجوم مضاد، وهو أمر لم يخفِه المسؤولون الأمريكيون، بحسب قولها.

وتابعت: "الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يزوّدون نظام كييف بالسلاح، أصبحوا في الواقع شركاء في جرائم الحرب".

وحذّرت من أنه في حال قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسيُعدُّ ذلك "تجاوزًا للخط الأحمر وسيجعل الولايات المتحدة طرفًا مباشرًا في الصراع".

وأكدت زاخاروفا أنه "في هذه الحالة تحتفظ موسكو بالحق في الدفاع عن أراضيها بكلّ الوسائل المتاحة، وبما تراه مناسبًا".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / وكالات
#موسكو تحذر واشنطن #تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

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