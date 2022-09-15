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مجموعة حقوقية تكشف عن تعرض معتقل سياسي بالضفة للضرب

15 سبتمبر 2022 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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الاعتقالات السياسية في الضفة لم تتوقف ولم تستجب السلطة لنداءات عريضة بوقفها

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها كشفت عن تعرض معتقل سياسي من نابلس للضرب خلال اعتقاله، من قبل عناصر المخابرات في الضفة الغربية، قبل أيام.

وبيّنت المجموعة، أن محاميتها شاهدت كدمة على رقبة المعتقل إسلام بني شمسة، وقد قال لها إنه تعرض للضرب خلال اعتقاله من قِبل عناصر الجهاز، يوم الثلاثاء الماضي، موضحة أنّ المحكمة طلبت إحالة المعتقل إلى الخدمات الطبية بعد ظهور آثار الضرب عليه.

وأشارت "محامون من أجل العدالة"، إلى أنّ بني شمسة أخبر المحامية أنه مضرب عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقاله، فيما مدّدت المحكمة اعتقاله لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وطالبت المجموعة بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن بني شمسة، والذي ظهرت آثار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عليه بوضوح أمام المحكمة اليوم، وضمان صحته وسلامته وحياته مع استمرار إضرابه عن الطعام.

كما طالبت بمحاسبة من اعتدى على بني شمسة، بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها فلسطين، منها بروتوكول مناهضة التعذيب التي انضمت إليه السلطة الفلسطينية عام 2017، والتي اعتبرها الرئيس الفلسطيني المرجع الأساسي لعمل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وفق المادة (18) من القرار بقانون رقم (25) لعام 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين
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