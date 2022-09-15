نادي الأسير: 10 آلاف أمر اعتقال إداريّ منذ عام 2015

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد عن 9 آلاف و500 أمر اعتقال إداري، منذ عام 2015 حتّى العام الجاري، بينهم مرضى وأطفال، بحسب ما قال نادي الأسير في بيان أصدره، اليوم الخميس.

وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداريّ منذ بداية العام الجاري، بينها 272 أمر في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين بلغ 760 أسيرا، بينهم أربعة قاصرين وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب"، و"عوفر"، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2015.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسرى الإداريين نفذوا منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

وأوضح أن ما يزيد عن 80% من الأسرى الإداريين، هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين