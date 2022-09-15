31 معتقلًا في سجون أمن السلطة بالضفة على خلفية سياسية

أفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، بإن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تواصل اعتقال أكثر من 31 فلسطينيًا على خلفية سياسية، بينهم طلاب وصحفيون ومحامون ونشطاء.

وأوضحت لجنة الأهالي، في بيان أن "جهاز الأمن الوقائي في السلطة استدعى الطالب في جامعة بيرزيت قيس جمال ياسين للمقابلة، فيما أعاد أمس اعتقال المحرر محمد مصعب علاوي، بعد أقل من 24 ساعة من الإفراج عنه".

وأردفت أن "أجهزة السلطة اختطفت المحرر حسن فارس دراغمة بعد استدعائه للمقابلة، صباح أمس، كما تواصل اعتقال أربعة شبان من عائلة الحروب، من بلدة دير سامت، قضاء الخليل (جنوب الضفة) منذ أكثر من 25 يومًا".

وأكدت اللجنة أن "المحرر إسلام حامد بني شمسة من بلدة بيتا، جنوبي نابلس (شمالاً)، أعلن إضرابه عن الطعام، علمًا أنه معتقل في سجون السلطة لليوم الثالث على التوالي".

وبيّنت أن "الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم نواجعة، لليوم الثالث على التوالي، والفلسطيني محمد الشيخ لليوم الرابع على التوالي".

وتابعت: "كما تعتقل أجهزة السلطة اختطاف الأسير المحرر والمعتقل السابق، أنور السخل، لليوم الرابع على التوالي، والأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق، سائد عادي، لليوم الخامس على التوالي".

وأضافت أن "الشاب الجريح حبيب الرحمن قطناني معتقل لدى السلطة لليوم السابع"، مشيرةً إلى أنه "بحاجة لعملية طارئة لإخراج شظايا الرصاص التي أصيب بها من يده".

وتابعت: "ولا تزال أجهزة السلطة تختطف الأسير المحرر، خليل الشيخ، والشيخ محمد سمور لليوم التاسع، والشاب محمد عبد الكريم صلاح من بلدة الخضر لليوم العاشر، والصحفي محمد عتيق والشاب أسامة أبو جعص والشقيقين زياد وإبراهيم القنيري والشاب يزن سوقية من البيادر، لليوم الـ12".

وأردفت: "تواصل أجهزة السلطة اختطاف المحرر أسامة عصافرة لليوم الـ16، والمحرر شادي إبراهيم غنيمات لليوم الـ17، والأسير المحرر عيسى شلالدة لليوم الـ27، والمحرر أحمد جمال دراغمة لليوم الـ30، والطالب قسام حمايل لليوم الـ84، والمحرر خالد نوابيت، لليوم 85".

وذكرت أن الأجهزة "لا تزال تعتقل المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ100، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ96، والمحامي المتدرب أحمد خصيب لليوم الـ100، والمحرر أحمد نوح هريش والمواطن منذر رحيب، لليوم الـ102، في سجن أريحا المركزي".

وصعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر أغسطس/آب الماضي من انتهاكاتها بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، حيث رصدت لجنة الأهالي ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكًا خلال الشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين