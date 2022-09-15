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المرابطة خويص تدعو لوقفة غضب أمام النفخ في البوق بمقبرة الرحمة

15 سبتمبر 2022 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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المرابطة خديجة خويص

دعت المرابطة المقدسية خديجة خويص، اليوم الخميس، إلى وقفة غضب أمام انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام مقبرة باب الرحمة ونفخ البوق فيها.

وقالت خويص إنّ "النفخ في البوق فوق عظام آبائنا وأمهاتنا انتهاك لكل الحرمات"، وذلك بعد اقتحام المتطرف يهودا غيلك المقبرة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

وشدّدت المرابطة المقدسية على ضرورة ألا يمر هذا الانتهاك مرور الكرام، وخاصة أنه يتزامن مع دعوات استيطانية لاقتحامات كبيرة للأقصى واستباحته، خلال فترة الأعياد اليهودية نهاية الشهر الجاري.

يشار إلى أنّ غليك رفع اليوم، علم الاحتلال على أحد القبور بعد اقتحامه مقبرة باب الرحمة، وقام بالنفخ بالبوق "الشوفار" داخل المقبرة، فيما تصدى الشباب المقدسي للاقتحام وعملية التدنيس.

وتصاعدت الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط في الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه، والمشاركة في حملة الفجر العظيم غدًا الجمعة، وأداء صلاتي الفجر والجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيًا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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