غوارديولا يتغزل بهالاند بعد مباراة دورتموند

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن هدف آرلينغ هالاند المذهل، في شباك بوروسيا دورتموند، يذكره بالأسطورية الهولندية يوهان كرويف.

هالاند سجل هدفاً رائعاً في شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، وانتهت 1/2 لصالح السيتي، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقفز هالاند عالياً عند القائم البعيد، وحول تمريرة جواو كانسيلو العرضية من الناحية اليسرى، بقدمه في المرمى.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "يا له من هدف، أتذكر منذ زمن بعيد أن يوهان كرويف أحرز هدفاً مشابهاً أمام أتلتيكو مدريد، من الرائع أن هالاند فعل مثل كرويف".

وعن الأداء المتواضع من السيتي في الشوط الأول، قال بيب: "اعتدنا على ذلك مؤخراً، لا أحب ذلك، لعبنا بشكل سيء وبدون شراسة وكنا متواضعين، ولكن بمشاركة فيل فودن وبرناردو سيلفا وجوليان ألفاريز تغيرت سرعتنا، وأحرزنا هدفين رائعين، وجاء هدف التعادل بتسديدة قوية من المدافع جون ستونز".

وتابع: "واثق أنه بالنظر إلى ما قدمناه في الشوط الأول، لم يكن ستونز ليملك الشجاعة للتسديد، لكن استعدنا إيقاعنا والزخم، وقلنا سنعود، كان أمراً استثنائياً، أنا سعيد حقاً".

وأتم: "دورتموند فريق استثنائي، وكنا على دراية بذلك، لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لكن في الوقت ذاته من الجيد امتلاك هذه المرونة والرغبة في التعويض، أتى الأمر بثماره بوجود جوليان وهالاند في منطقة الجزاء".

مانشستر سيتي كان حول تأخره أمام بوروسيا دورتموند، إلى فوز خلال آخر عشر دقائق من عمر المباراة.

المصدر / وكالات