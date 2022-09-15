الاحتلال يغلق حاجزي الجلمة وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر

أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق حاجزي الجلمة قرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وكرم أبو سالم المخصص للبضائع مع قطاع غزة.

وقرر غانتس إغلاق الحاجزين بشكل كامل، ووقف العمل بتصاريح الدخول الخاصة بأهالي قرية كفر دان، بما في ذلك لغرض العمل اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وبحسب موقع "i24" العبري، فإنه سبق أن أوقف منسق الاحتلال في بداية مايو الماضي العمل بتصاريح دخول أهالي قرية رمانة القريبة من جنين لمدة ثلاثة أسابيع، بعد أن نفذ مواطنان من سكان القرية عملية قرب مستوطنة "إلعاد".

يذكر أن الشهيدين عبد الرحمن هاني عابد (22 عامًا) وأحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عامًا)، ارتقيا فجر أمس الأربعاء، بعد اشتباك مسلح مع قوة عسكرية من جيش الاحتلال قرب حاجز الجلمة، وقتل ضابط (إسرائيلي) خلال الاشتباك.

المصدر / فلسطين أون لاين