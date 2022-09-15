الكويت تتعاقد مع 500 معلمًا ومعلمة من قطاع غزة للعمل في مدارسها

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الخميس، عن تعاقد دولة الكويت مع 500 معلمًا ومعلمة من خريجي التربية بقطاع غزة للعمل في المدارس الكويتية، حيث بدأ هؤلاء المعلمين إجراءات السفر للكويت.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التعليم رائد صالحية، في تصريح صحفي اليوم: بأنه "تم خلال الأسبوع الحالي عقد امتحان قدرات للخريجين الذين تقدموا عبر بوابة التوظيف الكويتية وهم من خريجي كليات التربية بقطاع غزة في عدة تخصصات، ثم جرى تنفيذ مقابلات واختيار 500 معلم وذلك بحضور وفد كويتي متخصص".

وبين أنه "تم عقد الامتحان والمقابلات بعد إتاحة الفرصة الكافية للخريجين للتسجيل في هذه الوظائف، منوهًا إلى أن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على توفير أي فرص وظيفية لخريجي التربية ومعلمي قطاع غزة للعمل في الدول العربية والإسلامية وتبادل الخبرات، مؤكداً أن الوزارة تقدم كل الشكر والتقدير لدولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً".

بدوره، أشاد الوفد الكويتي بمعلمي وخريجي التعليم من قطاع غزة وقدراتهم العلمية والعملية، كما أشاد بالإجراءات المهنية التي اتبعتها الوزارة وساهمت في إنجاح اختيار المعلمين للعمل في الكويت بالصورة المناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين