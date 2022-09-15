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في وصية تداولتها وسائل الإعلام

الشهيد عابد: القضية الفلسطينية عقيدة دينية وليست سياسية ولا تنظيمية

15 سبتمبر 2022 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوصية الشهيد أحمد عابد بطل عملية "حاجز الجلمة" والتي أكدت فيها أن القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية ولا تنظيمية وإنما قضية عقائدية دينية، داعياً أصدقائه إلى عدم ترك الجهاد والمقاومة.

وقال:" لا تتركوا الجهاد فما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وتشبثوا بسلاحكم ففيه تكون العزة والغلبة ولا تتخلفوا عن الجهاد في أي حال من الأحوال ولا تتراجعوا أمام عدوكم بل تقدموا في ساحات الجهاد والنزال، ولا يضركم كيد الكائدين ولا كلام المنافقين فالجهاد يحقق النصر والشهادة للمؤمنين".


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المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية استشهادية #حاجز الجلمة #وصية شهيد

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