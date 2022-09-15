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لحراك شعبي سريع

دعوات في الداخل المحتل لإسناداً الأسير "أبو حميد"

15 سبتمبر 2022 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعت لجنة المتابعة العليا، اليوم الخميس، الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل منذ عام 1948، لحراك شعبي سريع، ووقفات تظاهرية، إسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ 30 عاما، ويواجه وضعا صحيا حرجا، وإهمالا طبيا متعمدا.

وطالبت لجنة المتابعة في بيان صحفي، اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جريمة الاغتيال البطيء التي يتعرض لها الأسير أبو حميد، ليكون بين أحضان والدته.

والأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، اُعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرّضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #دعوات #الأسير أبو حميد #الأسرى المريض

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