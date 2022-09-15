دويتشه فيله الألمانية تشترط على موظفيها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي

اشترطت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، على جميع موظفيها الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، مهددة الرافضين لها الأمر بأن يكون مصيرهم الفصل.

وقالت تقارير صحفية إن مدونة قواعد السلوك الجديدة للإذاعة، التي تم إقرارها بداية سبتمبر؛ تشترط اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين "ينتهكون الإرشادات المحدثة".

وبحسب مدونة السلوك الجديد، فإن لدى الإذاعة "التزام وسلوك خاص تجاه الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر، أنه في فبراير الماضي، فصلت "دويتشه فيله" سبعة موظفين عرب بعد تحقيق في معاداة السامية المزعومة في قسم الأخبار العربية لديها، اعيد ثلاثة منهم بناء على أوامر المحاكم الألمانية.

وفي الآونة الأخيرة، قضت محكمة العمل في برلين بأن DW ليس لها ما يبررها قانونًا في طرد الصحفية الفلسطينية الأردنية فرح مرقة بسبب مزاعم معاداة السامية.

المصدر / فلسطين أون لاين