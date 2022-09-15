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"حماس": ماضون في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سورية

15 سبتمبر 2022 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها ماضية في تطبيع علاقاتها مع النظام السوري.

وقالت الحركة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين": "تؤكد الحركة على مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية".

وذكرت أن هذا القرار يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وأدانت حماس "العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا"، مضيفة: "نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان".

وأعربت عن تقديرها لـ"الجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضاف البيان: "نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكمل: "نؤكد على موقفنا الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ونرفض أي مساس بذلك".

وسبق لمصدر فلسطيني أن كشف لوكالة الأناضول في 21 يونيو/حزيران الماضي، أن حركة "حماس" والنظام السوري يستعدان لفتح صفحة جديدة، واستعادة العلاقات بعد قطيعة استمرت 10 أعوام.

وقُطعت العلاقات بين "حماس" ونظام بشار الأسد في عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #سوريا #قصف سوريا #العدوان الإسرائيلي على سوريا

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