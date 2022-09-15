نادي الأسير: عائلة الأسير "أبو حميد" تتوجه لزيارته

أكد نادي الأسير، أن عائلة المعتقل المريض بالسرطان ناصر أبو حميد توجهت اليوم الخميس، لزيارته في سجن "الرملة"، حيث يقبع إلى جانب شقيقه محمد.

وأوضح النادي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن اللجنة المختصة للنظر في قضية الإفراج المبكر عن المعتقل أبو حميد، أبلغت محاميه مساء أمس أنها ألغت الموعد الذي كان مقرراً للجلسة الخاصة بالنظر في قضيته، في 18 أيلول الجاري، دون تحديد موعد جديد.

ولفت إلى ما جاء في التقرير الطبي النهائي لمستشفى "أساف هروفيه" قبل أسبوع، وفيه أوصى الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة، كما أعلنت عن انتهاء محاولات العلاج.

وكان أشقاء أبو حميد: الأسرى نصر، وشريف، وإسلام قد تقدموا بطلب من إدارة السجون بالسماح لهم بزيارته في سجن "الرملة"، إلى جانب طلبهم بأن يكون هناك زيارة مفتوحة للعائلة.

يذكر أن الأسير أبو حميد رفض مقترحاً من محاميه، بتقديم طلب "العفو" من رئيس دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين