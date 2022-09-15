"حماس": مسلسل القتل وجرائم الاحتلال المتواصلة لن تكسر إرادة شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن "مسلسل القتل وجرائم الاحتلال المتواصلة لن تكسر إرادة شعبنا وسيعلم الاحتلال أن لا مقام له على هذه الأرض"، مشيدة بصمود "أبطال جنين الذين خاضوا اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال".

وكانت مصادر طبية فلسطينية، أعلنت صباحاً عن استشهاد الفتى عدي صلاح (17 عامًا) وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر دان، غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "حماس" في بيان صحفي تعقيباً على جريمة قتل الفتى صلاح، صباح اليوم في جنين: "نحيي أبطال جنين الذين خاضوا الليلة اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال وسط تحليق ثلاثة مناطيد عسكرية صهيونية، ونشدّ على أيدي أبطال شعبنا الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال اليومية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت: "إن أبطال جنين يؤكدون للعدو أنّ خزان الثورة لا يزال ممتلئًا، وأن عزيمة شعبنا لا تُكسر، وأن جرائم الاحتلال من قتل، واعتقال، وهدم للبيوت، وتدنيس للمقدسات سيواجهها شعبنا ومقاومته بكل الوسائل المتاحة، وسيعلم الاحتلال أن لا مقام له على هذه الأرض مهما غلت التضحيات".

وأشارت إلى مواصلة قوات الاحتلال "مسلسل القتل اليومي بحقّ أبناء شعبنا وتُوغل في دمائهم، ما أسفر عن استشهاد الفتى صلاح ، وإصابة آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان غربي جنين.

ونبّهت إلى أن قوات الاحتلال أخذت مقاسات منزليْ شهيديْ الجلمة أحمد وعبد الرحمن عابد تمهيدًا لهدمهما، ضمن سياسة العقاب الجماعي وانتهاك حقوق الفلسطينيين والدفع إلى تهجيرهم التي تنتهجها قوات الاحتلال بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين