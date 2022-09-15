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بالصور جماهير غفيرة تُشيّع شهيد جنين

15 سبتمبر 2022 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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شيّعت جماهير غفيرة من أهالي بلدة كفر دان بمدينة جنين شمال الضفة المحتلة، صباح اليوم الخميس ، جثمان الشهيد عدي طراد هشام صلاح (17 عامًا)، الذي ارتقى صباحاً خلال اقتحام جيش الاحتلال للبلدة.

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وكان مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، وسام بكر، أعلن في وقت سابق اليوم، عن استشهاد الفتى عدي صلاح وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر دان، غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

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واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرى: كفر دان، كفر راعي وجبع، وشنت حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين.


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واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في كفر دان بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا خلال اشتباك مسلح قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.


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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب أحمد عابد، وهو ابن عم أحد الشهيدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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