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أدت لمقتل ضابط..

الاحتلال يأخذ قياسات منزلي منفذي عملية الجلمة

15 سبتمبر 2022 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تستعد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 15/9/2022، لهدم منزلي منفذي عملية "كمين الجلمة" بجنين بالضفة المحتلة، التي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة كفردان غرب مدينة جنين، وأخذ قياسات منازل الشهيدين أحمد وعبدالرحمن عابد تمهيدًا لهدمها.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان أدت إلى استشهاد الشاب عدي صلاح وإصابة آخرين بينهم إصابة مواطن بجراح خطيرة.

واستشهد الشابان عابد، فيما قتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين بجراح مختلفة، خلال عملية بطولية قرب حاجز الجلمة بجنين أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #قوات الاحتلال #الضفة الغربية #كمين الجلمة

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