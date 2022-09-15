"المباحث العامة" تُخطر 13 منشأة مخالفة

أوقفت المباحث العامة في محافظة غزة (دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة) برفقة وزارة الصحة، مصنع التاجر (إ. و) للمواد الغذائية عن العمل لمدة 48 ساعة، وذلك لانعدام الشروط الصحية داخل المصنع.

وبيّنت مباحث التموين أن الإغلاق المؤقت جاء بعد سلسلة إخطارات سابقة للمصنع، تتعلق بتطبيقه والتزامه بالشروط الصحية وفق ما تقره الوزارات المختصة.

وفي ذات السياق، أخطرت مباحث التموين 13 منشأة تجارية أخرى، لعدم التزامها بتطبيق الشروط الصحية.

ولفتت المباحث العامة إلى أنّ طواقمها في الدوائر المختصة تُتابع مدى التزام هذه المنشآت بالمعايير والشروط المقرة، مؤكدة أنها أحالت جميع القضايا للجهات المختصة وفقاً للأصول

المصدر / فلسطين أون لاين