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عشرات المتطرفين يقتحمون "الأقصى"

15 سبتمبر 2022 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المتطرفين من المستوطنين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسا "تلمودية" بالمنطقة الشرقية منه.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #متطرفين

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