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مطلوب موظفي مبيعات للعمل في شركة بمدينة غزة

15 سبتمبر 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة كارم Karem بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها  لموظفين مبيعات عدد (3) ، بدوام كامل في مقر الشركة، ليكون جزء أساسي بفريق العمل.

 المهام:

- عرض وبيع المنتجات إلى العملاء ومساعدتهم في توفير منتجات وخدمات وسلع تلبي احتياجاتهم ورغباتهم.

- الاستماع إلى شكاوى العملاء والتعامل معهم من أجل تقديم تحقيق رضاهم وتقديم حلول المناسبة لهم.

- عقد اتفاقيات مع الشركات والمحلات التجارية.

- شرح عمل التطبيق والخدمات المقدمة.

 المهارات الشخصية والوظيفية:

- تطوير العلاقات مع العملاء.

- اللباقة في التعامل والأسلوب.

ملاحظة

-  قد تكون الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.

- الوظيفة متاحة فقط مدينة غزة والوظيفة متاحة لكلا الجنسين الراتب: 300$

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الخميس الموافق 22/9/2022

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