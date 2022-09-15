مطلوب موظفي مبيعات للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة كارم Karem بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين مبيعات عدد (3) ، بدوام كامل في مقر الشركة، ليكون جزء أساسي بفريق العمل.
المهام:
- عرض وبيع المنتجات إلى العملاء ومساعدتهم في توفير منتجات وخدمات وسلع تلبي احتياجاتهم ورغباتهم.
- الاستماع إلى شكاوى العملاء والتعامل معهم من أجل تقديم تحقيق رضاهم وتقديم حلول المناسبة لهم.
- عقد اتفاقيات مع الشركات والمحلات التجارية.
- شرح عمل التطبيق والخدمات المقدمة.
المهارات الشخصية والوظيفية:
- تطوير العلاقات مع العملاء.
- اللباقة في التعامل والأسلوب.
ملاحظة
- قد تكون الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.
- الوظيفة متاحة فقط مدينة غزة والوظيفة متاحة لكلا الجنسين الراتب: 300$
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الخميس الموافق 22/9/2022