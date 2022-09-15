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وظيفة شاغرة في الجامعة الإسلامية

15 سبتمبر 2022 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن الحاجة لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022/2023م وفقًا للتخصص التالي:

- الكلية : الهندسة.

- التخصص    : الهندسة الكهربائية .

- المؤهل       : دكتوراة، ماجستير.

الشروط المطلوبة:

- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة أو الماجستير في الهندسة الكهربائية أو الاتصالات.

- إجادة التدريس باللغة الإنجليزية.

- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل الأكاديمي.

طريقة التسجيل:

 

- للتسجيل للوظيفة من خلال موقع الجامعة وذلك بالضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 18/9/2022

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