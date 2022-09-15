وظيفة شاغرة في الجامعة الإسلامية

إعلان توظيف صادر عن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن الحاجة لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022/2023م وفقًا للتخصص التالي:
- الكلية : الهندسة.
- التخصص : الهندسة الكهربائية .
- المؤهل : دكتوراة، ماجستير.
الشروط المطلوبة:
- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة أو الماجستير في الهندسة الكهربائية أو الاتصالات.
- إجادة التدريس باللغة الإنجليزية.
- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل الأكاديمي.
طريقة التسجيل:
- للتسجيل للوظيفة من خلال موقع الجامعة وذلك بالضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل بتاريخ 18/9/2022