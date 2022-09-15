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منذ مطلع 2022

74 ضحية لأحداث عنف وجرائم قتل في أراضي الـ48

15 سبتمبر 2022 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل تصاعداً خطيراً في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس قوات الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا ً بأكمله.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 74 قتيلا بينهم 9 نساء.

وقُتل يوم أمس الأربعاء، الشاب عوني الفرزات (19 عاما) من جرّاء تعرّضه للطعن في جريمة ارتُكبت في بلدة تل السبع في النقب، بأراضي الـ48.

ونُقِل الشاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، في مركبة خاصّة، وكان مصاباً بعدة طعنات، إلا أنه فارق الحياة هناك، بعد أن باءت محاولات انعاشه بالفشل.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أُصيب شاب يبلغ 28 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب محل تجاري ببلدة وادي سلامة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#أراضي الـ48 #جرائم قتل #الاحتلال الإسرائيلي #احداث عنف

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