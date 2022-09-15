شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين

أعلنت مصادر طبية فجر اليوم، عن ارتقاء الفتى عدي صلاح (15عامًا)، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت ببلدة كفر دان غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرى: كفر دان، كفر راعي وجبع، وشنت حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين.

واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في كفر دان بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا خلال اشتباك مسلح قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب أحمد عابد، وهو أبن عم أحد الشهيدين.

المصدر / فلسطين أون لاين