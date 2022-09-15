فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

حين يفشل الشاباك يوصي بالاجتياح

طالع أسعار الدجاج واللحوم والخضروات في غزة

موازين القوى والمقاومة وإنقاذ الأقصى

انتظام هجومي

حقل غاز غزة مرتبط برفع الحصار عن غزة

مدى واقعية زيادة التحذيرات الإسرائيلية من الانتفاضة الثالثة

طلبة مدارس جبل المكبر يحتجون لمنع الاحتلال تسيير حافلاتهم

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين

15 سبتمبر 2022 . الساعة 06:53 بتوقيت القدس
...

أعلنت مصادر طبية فجر اليوم، عن ارتقاء الفتى عدي صلاح (15عامًا)، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت ببلدة كفر دان غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرى: كفر دان، كفر راعي وجبع، وشنت حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين.

واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في كفر دان بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا خلال اشتباك مسلح قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب أحمد عابد، وهو أبن عم أحد الشهيدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة #جنين #مواجهات مع الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة