3 إنتصارات في دوري كرة السلة

غزة/ فلسطين أون لاين :

تواصلت لقاءات في دوري جوال لأندية الدرجة الأولى على صالة الشهيد سعد صايل نجح جمعية الشبان من تحقيق فوز هام على حساب منافسه خدمات خانيونس بنتيجة " 66/94 "، و في اللقاء الثاني حقق شباب رفح فوزا مقنعا على حساب خدمات جباليا بنتيجة " 58/77 " ، بينما فاز خدمات دير البلح على بيت حانون الأهلي بالإخفاق بنتيجة " 15/67 " .

جمعية الشبان ( 94 ) -(66 ) خدمات خانيونس

الربع الأول ... تقاسم الفريقين الأفضلية و تناوب نجومهما التسجيل و مع مرور الوقت مالت الأفضلية لأبناء جمعية الشبان بفضل خبرة لاعبيه نشأت العمواسي و سراج عزام و مهارة أحمد القتيل و متابعات رمزي سابا .

على الجهة الأخرى حاول أبناء خانيونس مجاراة لاعبي الجمعية معتمدين على مهارة محمد أبو حطب لكن أفضلية الشبان منحتهم الفوز في هذا الربع بنتيجة " 9/12 " .

الربع الثاني ... بسط أبناء الجمعية أفضليتهم المطلقة و ظهروا الطرف الأفضل دفاعيا و هجوميا بفضل التناغم الواضح بين نجومه العمواسي ، عزام ، القتيل و سابا .

على الجهة الأخرى وجد أبناء خانيونس أنفسهم عاجزين في كثير من الأحيان للوصول لسلة الجمعية لصلابة دفاعاتها لينتهي هذا الربع بفوز كبير للجمعية بنتيجة " 13/24 " .

الربع الثالث ... قمة المتعة و الإثارة كانت حاضرة و تناوب نجوم الفريقين تسجيل النقاط سلة هنا وسلة هناك .

و حاول أبناء خانيونس تقليص فارق النقاط الإجمالي عبر الثنائي محمد أبو حطب و محمد الطهراوي الذي سجل رمية ثلاثية قبل أن يفرض عليه المدير الفني لجمعية الشبان جميل دادر الرقابة الفردية .

على الجهة الأخرى واصل ثلاثي الشبان العمواسي ، عزام ، القتيل و إنضم لهم الصاعد بلال الصعيدي التألق لينتهي هذا الربع بنتيجة مثيرة " 25/25 " .

الربع الرابع ... لم يتغير الحال كثيرا وواصل أبناء الشبان أفضليتهم المطلقة في اللقاء و حرص المدير الفني دادر على الدفع بعدد من اللاعبين الصاعدين يزن سابا و كمال البربري .

على الجهة الأخرى حاول أبناء خانيونس مجاراة لاعبي الشبان لكن أفضلية الأخير منحتهم الفوز في هذا الربع أيضا بنتيجة " 19/33 " ليخرج الشبان فائزا في هذا اللقاء بنتيجة اجمالية " 66/94 " .

أدار اللقاء تحكيميا ... سائد حميد ، مؤمن الجربة ، محمد العالول ، مسجل محمد سكيك ، ميقاتي تامر قشطة ، ميقاتي 24 أحمد زعرب .

خدمات جباليا ( 58 ) - ( 77 ) شباب رفح

الربع الأول ... بداية قوية لشباب رفح الذي ظهر الطرف الأفضل منذ بداية اللقاء بفضل تنظيمه الدفاعي و الهجومي .

ترجم أبناء الشباب افضليتهم بفضل تألق الثلاثي إبراهيم مغاري ، وسام غنام و محمد أبو حربة على الجهة الأخرى حاول أبناء جباليا مجاراة لاعبي الشباب عبر ثنائي الخبرة هاني حسونة و اسماعيل رويشد لكن أفضلية أبناء شباب رفح الواضحة منحتهم الفوز في هذا الربع بنتيجة " 10/21 " .

الربع الثاني ... تواصلت أفضلية شباب رفح وواصل نجومه مغاري ، غنام و النملة التألق و تسجيل السلات التي وسعت الفارق على مؤشر النتيجة .

و حاول أبناء جباليا دخول أجواء اللقاء لكن أفضلية شباب رفح الدفاعية و الهجومية منحتهم الفوز في هذا الربع أيضا بنتيجة " 9/15 " .

الربع الثالث .. قمة المتعة و الإثارة كانت حاضرة و إرتفع ريتم اللعب بدخول لاعبي جباليا أجواء اللقاء و تناوب نجوم الفريقين تسجيل النقاط سلة هنا و سلة هناك .

وواصل نجم اللقاء و نجم شباب رفح إبراهيم مغاري التألق كأكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط و خطف الأنظار المخضرم هاني حسونة الأنظار من خدمات جباليا لينتهي هذا الربع بنتيجة مثيرة " 20/20 " .

الربع الرابع ... تواصلت الإثارة و نجح لاعبي جباليا بالعودة للقاء و مجاراة لاعبي شباب رفح و إستمر التقارب في تسجيل النقاط على مؤشر النتيجة سلة هنا و سلة هناك حتى الثواني الأخيرة من الربع .

و شهدت آخر دقيقتين حادثة جميلة بدفع المديرالفني لخدمات جباليا عمر حجاج بكوكبة من اللاعبين صغار السن علي ارويشد، يوسف الكردي ، جهاد الشولي و معاذ الكردي ليخطف شباب رفح فوزا شاقا بفارق سلة وحيدة في هذا الربع بنتيجة " 19/21 " و اللقاء بنتيجة اجمالية " 58/77 " .

أدار اللقاء تحكيميا ... سعيدضيازادة ، أحمد شحادة ، تامر قشطة، مسجل محمد سكيك ، ميقاتي أحمد القاضي ، ميقاتي ٢٤ أحمد زعرب .

بيت حانون الأهلي ( 15 ) - ( 67 ) خدمات دير البلح

الربع الأول ... بدأ بأفضلية تامة لأبناء دير البلح و سيطرة مطلقة منحتهم التقدم على مؤشر النتيجة بفارق كبير بفضل تألق نجومه وسيم عقيلان ، محمد البحيصي ، عبدالفتاح زيادة ، عمر المسلمي .

على الجهة الأخرى وقف أبناء بيت حانون عاجزين من الوصول لسلة الدير و لم يتمكنوا سوى في ثلاثة مناسبات عماد الزويدي 4 نقاط و حسن الشنباري نقطتين لينتهي هذا الربع بفوز كبير لدير البلح بنتيجة " 34/6 " .

الربع الثاني ... لم يتغير الحال كثيرا هيمنة مطلقة لأبناء دير البلح و عجز كبير للاعبي بيت حانون و عدم مقدرتهم على مجاراة نجوم دير البلح .

أبناء الدير قدموا وجبة سلوية دسمة فعلوا من خلالها كل شيء في اللعبة جعلت فارق النقاط كبيرا على مؤشر النتيجة قبل أن يخرج لاعبي دير البلح تباعا بالأخطاء الشخصية الخمسة لينتهي هذا الربع بفوز كبير لأبناء الدير بنتيجة " 9/33 " قبل أن يعلن طاقم تحكيم اللقاء نهايته بفوز الدير بالإخفاق بنتيجة " 15/67 " .

أدار اللقاء تحكيميا ... باسل كرون ، محمد العالول ، أحمد القاضي ، مسجل سائد حميد ، ميقاتي مروان حمد ، ميقاتي ٢٤ أحمد شحادة .