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" الشاطئ " يستعيد لاعبه القادم من مصر

15 سبتمبر 2022 . الساعة 02:19 بتوقيت القدس
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اللاعب أبو حسنين يحمل قميص الشاطئ
غزة / مؤمن الكحلوت:

استعاد نادي خدمات الشاطئ لاعبه عبدالله أبو حسنين، بعد عودته من جمهورية مصر العربية، التي قضى فيها عدة سنوات بين الدراسة واللعب للأندية.

وانتظم أبو حسنين في تدريبات فريقه، استعدادا للمشاركة مع البحرية في دوري الدرجة الأولى، حيث يجيد اللعب في مركزي خط الدفاع والوسط.

ولعب أبو حسنين لنادي الترسانة المصري، خلال فترة تواجده في مصر، حيث برز لاعبا في فرق الناشئين لنادي الشاطئ قبل مغادرته غزة.

ويعتبر عبدالله امتداد لعائلة أبو حسنين التي اشتهرت بارتداء أبنائها لقميص البحرية، حيث لعب للفريق عمه شقيق والده الكابتن نور وأبنائه همام وأحمد، ومن قبلهم رئيس النادي الأسبق علي أبو حسنين، وإبن عمهم حارس المرمى ياسر ونجله شحتة.

#" الشاطئ " يستعيد لاعبه القادم من مصر #اللاعب عبدالله أبو حسنين

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