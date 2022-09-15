بالأسماء.. الكشف عن الأجهزة الفنية للمنتخبات في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين :

عقدت لجنة المنتخبات بالاتحاد الفلسطيني لكرة اليد في غزة أمس، اجتماعها الأول لتشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وحضر الإجتماع معاذ البحيصي رئيس اللجنة وعضو الإتحاد، و ماهر الملخ المدير الفني للاتحاد في غزة، ولجنة ومدربي المنتخبات.

وقال البحيصي أن الاتحاد يسعى الى تحقيق رؤية استراتيجية مبنية على أسس فنية وإدارية، تتيح الفرصة للاعبي كرة اليد المشاركة في المحافل الدولية بشكل يشرف دولة فلسطين.

وكان الاتحاد قد شكل في جلسة إدارية سابقة لجنة المنتخبات لتضم كل من "أحمد الشيخ و إبراهيم الصواف ونضال سعد".

واعتمد الاتحاد التشكيلات المختلفة للأجهزة الفنية للمنتخبات في غزة حيث جاءت على النحو التالي: منتخب الرجال للصالات، يقوده الكابتن مروان الزهار مدرب، ويساعده الكابتن لؤي استيته، فيما يقود الكابتن يوسف الجعيدي منتخب الناشئين للصالات، ويساعده الكابتن إياد أبو شعبان، في حين تم تكليف الكابتن أحمد أبو حان لتدريب منتخب الرجال في كرة اليد الشاطئية، ويساعده الكابتن أحمد الحشاش، و تعيين الكابتن سامر مرتجى مدربا لمنتخب الناشئين لكرة اليد الشاطئية، ويساعده الكابتن أيمن رشدان.

وأشار الملخ إلى أن لعبة كرة اليد الشاطئية ستخرج الى النور بخطة تطويرية شاملة لصقل وتطوير المهارات الموجودة لدى اللاعبين بدءا من الأسبوع القادم، حيث سيعقد الاتحاد دورة مبتدئة في تدريب وتحكيم لعبة كرة اليد الشاطئية.

وأكمل الملخ، أننا على موعد قريب جدا لانطلاق الدورة النظرية التي يتم التنسيق لها مع الأشقاء في الاتحاد الأردني لكرة اليد والتي سيشرف على تدريبها الدكتور معتصم الخطاطبة، رئيس لجنة كرة اليد الشاطئية في الاتحاد الأردني والمراقب الفني في الاتحاد الآسيوي للعبة.