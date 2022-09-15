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طريقة بدائية لنقل أحد اللاعبين المصابين في ملعب بغزة

15 سبتمبر 2022 . الساعة 02:00 بتوقيت القدس
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سيارة الإسعاف في الملعب
غزة / مؤمن الكحلوت:

تدخلت الطرق البدائية لنقل لاعب نادي خدمات الشاطئ حمادة أبو ريالة، بعد إصابته في مباراة فريقه أمام بيت لاهيا التي أقيمت على ملعب اليرموك بمدينة غزة، في افتتاح مباريات دوري الدرجة الأولى.

واضطر اللاعب أبو ريالة للخروج من الملعب مصاباً، ورغم تواجد سيارة الإسعاف في الملعب، لكن كانت الغرابة باستخدام طريقة بدائية لنقل اللاعب لخارج أرض الملعب، من خلال حمل مجموعة من اللاعبين لزميلهم دون حمالة، قبل أن يرى ضابط الإسعاف المشهد، ويطلب منهم ترك اللاعب، لنقله بطريقة صحيحة وسليمة.

وبناء على ما سبق يجب التعلم مما حصل بانتظار أصحاب الشأن للقيام بعملهم، حتي لا تتفاقم الإصابة، وعدم التسرع في اتخاذ القرار لأن صحة الإنسان أهم من الرياضة.

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