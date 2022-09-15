أشقاء يتنافسون داخل وخارج خطوط ملاعب غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

شهدت بعض مباريات بطولة الدوري الممتاز فى قطاع غزة، ظاهرة ليست جديدة على الملاعب الفلسطينية لكنها حاضرة بقوة فيها، ظاهرة ترسمها العلاقات الأسرية بألوان تنافسية مثيرة، حيث واجه أكثر من لاعب شقيقه في مباراة لكرة القدم، وبعضهم زامل شقيقه في أرض الملعب.

" الصباحين " اخوان

وتمكن اللاعب يسار الصباحين، مهاجم فريق اتحاد الشجاعية، من هز شباك شقيقه باسل الصباحين حارس مرمى فريق شباب خانيونس، في مباراة فريقهما التي جرت ضمن مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز فى قطاع غزة.

" الترامسي " اخوان

ووقف مدافع نادي الصداقة سدا منيعاً أمام شقيقه الأكبر كامل مهاجم فريق نادي غزة الرياضي، ومنعه من الإقتراب من المرمى خلال المواجهة التي جمعت فريقهما فى الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

الكحلوت وحرارة إخوان

ودافع الشقيقان أحمد وعبد الرحمن الكحلوت، وأحمد وموسى حرارة، عن ألوان فريقهم غزة الرياضي واتحاد الشجاعية، ولعبوا جميعهم في التركيبة الأساسية لفرقهم، وقدموا مستويات جيدة.

أبو حبيب إخوان

الأسبوع الأول من بطولة الدوري كان شاهداً لأول مرة، عل تواجد شقيقين يتواجدان خارج الخطوط لقيادة فريقيهما، وذلك عندما قاد محمد أبو حبيب وشقيقه حسن فريق شباب خانيونس أمام فريق اتحاد الشجاعية، وهي نادرة في ملاعبنا الفلسطينية.

هذا الحدث النادر والقليل الذي يدل على الروح الرياضية والتنافس الشريف ، و لنتخذ هؤلاء اللاعبين الأشقاء أمثلة حية للرساله النبيله التي تحملها الرياضة للجميع ،، لننقلها للجماهير العاشقة للساحرة المستديرة للابتعاد عن شبح التعصب والانحياز ونزرع فيهم روح الجماعة والاستمتاع بممارسة الرياضة .