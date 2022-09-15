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"فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني" تنفذ المشروع الثالث من "حملة جرحنا واحد"

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"فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني" تنفذ المشروع الثالث من "حملة جرحنا واحد"

15 سبتمبر 2022 . الساعة 01:18 بتوقيت القدس
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ضمن حملة "جرحنا واحد" الإغاثية التي أطلقها مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني في شهر مايو من العام 2021 والتي تهدف إلى دعم المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة بالأجهزة والمعدات الطبية.

وأعلنت اللجنة الطبية التابعة للمبادرة عن تنفيذ المشروع الثالث للحملة من خلال توفيرها لجهاز الترا ساوند متطور لقسم جراحة الأوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

بدوره عبر د. أحمد أبو ندى رئيس القسم عن جزيل شكره وامتنانه لمبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني ولكل من ساهم في توفير هذا الجهاز المتطور الذي اعتبره مهما لتشخيص الحالات الطارئة لإصابات الأوعية الدموية ولسهولة حمله واستخدامه في الاقسام المختلفة داخل المجمع الطبي.

يذكر ان المبادرة قامت في مشاريع سابقة بتوفير عشرة أجهزة لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى في أقسام العناية المركزة في مستشفيي "ناصرو "الأوروبي" بخانيونس ومركز "وقف الواقفين" الطبي في بلدة "خزاعة" جنوبي قطاع غزة.

إضافة الى توفير أجهزة مونيتور طبية حديثة لقسم الطوارئ التابع لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #المراكز الصحية #فلسطيني أوروبا #حملة جرحنا واحد

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