المجالس الشبابية تشارك في مبادرة "بحرنا أحلى" على شاطئ بحر غزة

شاركت المجالس الشبابية في جمعية "إنقاذ المستقبل الشبابي" في فعالية "بحرنا أحلى"، التي نظمها مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين؛ صباح الأربعاء.

وشاركت نحو 250 متطوعًا في الفعالية التي نظمت على شاطئ بحر قطاع غزة، وتخللها عملية تنظيف للشاطئ من النفايات الصلبة.

وتأتي هذه الفعالية بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، وفي إطار المشاركة المجتمعية للمجالس الشبابية في تنظيف شاطئ بحر غزة.

وقال المنسق العام للمجالس الشبابية، أكرم مهدي: "هذه المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي البيئي بأهمية المناطق الساحلية، مع تسليط الضوء على تهديد المخلفات وخاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية".

وأضاف: "هذه الفعالية انطلقت لتنظيف شاطئ بحر غزة بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية والدولية؛ تخللها رفع النفايات على مساحة 5 كم في بحر مدينة غزة ونظيرها في خان يونس والشمال".

وأكد مهدي أنه سوف يتم التنسيق لحملات أقوى ومحاولة لكسر أرقام قياسية جديدة؛ لجعل غزة وشواطئها خالية من المخلفات البلاستيكة.

بدورها، أعربت منسقة المجالس الشبابية في خان يونس، ابتهال شراب عن اعتزازها بالمشاركة في الحملة لما تسهم به من الحفاظ على البيئة ونشر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ وحمايتها من المخلفات بما يوفر بيئة صحية مستدامة.

المصدر / فلسطين أون لاين