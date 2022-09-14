بمجموعة من المزايا.. "بالتل" تطلق حملتها الجديدة في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إطلاق حملتها الجديدة للمشتركين الجدد في قطاع غزة تحت شعار "مش أي إنترنت".

وتوفر الحملة إمكانية الاشتراك بسرعة حتى 16 ميجا أو سرعة حتى 16 ميجا اكسترا الجديدة بأسعار وباقات مميزة ليتمكن المشترك من اختيار الباقة التي تلبي احتياجاته وبالمزايا الإضافية التي يرغب بالحصول عليها.

وأوضح المهندس محمد أبو نحلة مدير إدارة إقليم غزة، أن الحملة صممت بمزايا تمكّن أهالي القطاع من الاشتراك بسرعة حتى 16 ميجا التي تتوفر ضمن خيارين كل خيار بمزايا معينة يشمل إمكانية الحصول على جهاز مودم مُقسط أو مؤجر بخصم 100 % وحزم دقائق مجانية شهرياً وخدمات مضافة مجانية وسرعات تحميل عالية بالإضافة إلى إمكانية الاشتراك بخدمة الإنترنت من "بالتل" مباشرة وبأسعار مميزة وبفاتورة واحدة.

وأشار أبو نحلة أن "بالتل" توجه كل استثماراتها وطاقاتها من أجل مواكبة التطور التكنولوجي بسبب زيادة الاعتماد على الإنترنت في مختلف المجالات سواء في التعليم، العمل، صناعة المحتوى، الإعلام والألعاب الإلكترونية.

وأردف "هذا الأمر الذي يستدعي توفير سرعات عالية تنعكس على تجربة المشترك ورضاه عن الخدمة التي يتمتع بها وتلبي احتياجاته المتنوعة".

وأضاف أبو نحلة "إنّ تصاميم الحملة وشعارها جاء ليؤكد على أهمية الانتقال إلى سرعات الإنترنت العالية المُصممة لتحاكي كافة الاستخدامات، حيث تم اعتماد سلسلة شعارات بدأت في "مش أي إنترنت بزبط للألعاب، مش أي إنترنت بزبط للمباريات ومش أي إنترنت بزبط للأفلام" ساعدت في إيصال رسالة الحملة بسهولة وبساطة.

يذكر أن الحملة خاصة بالمشتركين الجدد حتى نهاية العام الحالي وبإمكانهم الاشتراك بها من خلال زيارة معارض الاتصالات أو شبكة الموزعين المعتمدين أو تطبيق Ana Paltel.

المصدر / فلسطين أون لاين