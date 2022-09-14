21 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلين 21 عملًا مقاومًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ أبرزها 4 عمليات إطلاق نار واشتباكات واستهداف مركبات مستوطنين، أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 مستوطنين.

وقتل فجر اليوم الأربعاء، ضابط في جيش الاحتلال في اشتباك مسلح مع المقاومين الشهيدين أحمد أيمن عابد (23 عامًا)، وعبد الرحمن هاني عابد (22 عامًا)، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال في جبل جرزيم وحاجز حوارة وحاجز صرة في نابلس، واندلعت مواجهات في بلدة بيتا.

وأصيبت مستوطنة بعد تحطيم سيارتها بالقرب من قرية حارس في سلفيت، كما أصيب مستوطنان اثنان بعد استهداف سياراتهم بالحجارة وتحطيمها بالقرب من مستوطنة "غوش عتصيون" بالخليل.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في 3 مناطق متفرقة، وواجهوا الاحتلال ومستوطنيه بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

واندلعت مواجهات في 7 نقاط مواجهة مع الاحتلال، في مناطق القدس ورام الله وجنين وسلفيت والخليل ونابلس وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال بشكل ملحوظ مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.

المصدر / فلسطين أون لاين