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منع السباحة في بحر غزة حتى الجمعة لارتفاع الأمواج

14 سبتمبر 2022 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
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أعلنت طواقم إنقاذ بلدية غزة اليوم الأربعاء عن منع السباحة بشكل كامل ابتداءً من اليوم ولغاية الجمعة.

وأصدرت طواقم الإنقاذ تنويهاً بمنع السباحة بهذه الأيام "الأربعاء، الخميس، الجمعة" نظراً للارتفاع الملحوظ في الأمواج، ونشاط التيارات المائية بسبب انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرياح.

ودعت المصطافين للابتعاد عن الشاطئ 15 متراً، واتباع إرشادات المنقذين البحريين، إضافة إلى الالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر.

وشددت على عدم السباحة فجر يوم الجمعة نظراً لعدم وجود منقذين، وذلك حفاظاً على السلامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#البحر #بلدية غزة

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