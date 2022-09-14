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خاص دباغ يكشف حقيقة رحيله عن آروكا البرتغالي

14 سبتمبر 2022 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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عدي دباغ
غزة - وائل الحلبي

كشف المحترف الفلسطيني عدي دباغ مهاجم آروكا البرتغالي عن مصيره مع ناديه، بعد ساعات من تداول عدد من وسائل الإعلام المصرية عن اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد معه من خلال أحد وكلاء اللاعبين.

ونفى دباغ أن يكون تلقى أي عرض منذ لحظة عودته إلى البرتغال أواخر شهر أغسطس الماضي، موضحاً أنه يضع كل تركيزه في استمرار العمل مع الفريق من أجل العودة للمشاركة في مباريات الدوري البرتغالي الممتاز في أقرب فرصة.

وقال دباغ لـ:"فلسطين" إنه لا يفكر بالرحيل عن صفوف آروكا قبل انتهاء عقده الذي يستمر حتى نهاية الموسم الحالي، مبديا احترامه وتقديره لكل الأندية التي ارتبط اسمه بهاء في الساعات الماضية.

ونشرت وسائل إعلام مصرية عن تقديم الزمالك لعرض رسمي لنادي آروكا البرتغالي للتعاقد مع مهاجم المنتخب الفلسطيني مقابل 400 دولار أمريكي، وهذا ما نفاه اللاعب ووكيله البرتغالي نيكولاس أونيسي الذي نفى تلقيه أي عرض للتعاقد مع دباغ وأن اللاعب كان يتواجد في مباراة فريقه لتقديم الدعم لزملائه وأن الحديث عن رغبة اللاعب بالرحيل هي زائفة.

وانتظم دباغ في تدريبات فريقه نهاية الشهر الماضي إلا أنه يغيب عن مباريات الفريق في ظل عدم اكتمال جاهزيته بسبب عدم مشاركته في مرحلة الاعداد مع الفريق، حيث كان من المفترض أن يصل اللاعب إلى البرتغال منتصف يوليو الماضي وهي الفترة المحددة لبدء المعسكر التحضيري للدوري البرتغالي.

#البرتغال #كرة القدم #الزمالك #عدي دباغ #آروكا

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