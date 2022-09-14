باسم: وجود اللاعبين الفلسطينيين في الدوري المصري يساهم في تطور المنتخب الوطني

غزة/ وائل الحلبي:

أكد المحترف الفلسطيني محمد باسم المنضم حديثاً إلى صفوف سموحة أن وجود العديد من اللاعبين الفلسطينيين في الدوري المصري سيعود بالفائدة على المنتخب الوطني، خاصة وأن البطولة تشهد منافسة قوية وتحمل الكثير من الاثارة في مبارياتها.

وأضاف أن اللعب في الدوري المصري يعد تحديا جديدا بالنسبة له بعدما خاض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي الدرجة الأولى قبل أن يظهر في دوري المحترفين الإندونيسي بالموسم الماضي.

وتوج باسم مستواه المميز في الدوري الإندونيسي بحصوله على جائزة أفضل لاعب في إندونيسيا لموسم 2021/2022 من اختيار الجمهور، بعد المنافسة القوية التي دخلها مع أربعة لاعبين أخرين من جنسيات مختلفة.

وتربع باسم على صدارة هدافي فريقه في الدوري بتسجيله لـ6 أهداف، إلى جانب مساهمته في تسجيل 4 أهداف على الرغم أنه يلعب في مركز خط الوسط.

وقال باسم إن استشار زميليه في المنتخب الوطني محمود وادي لاعب بيراميدز ومحمد صالح المنضم حديثا للاتحاد السكندري قبل الموافقة على العرض المقدم من نادي سموحة، مبينا أن المفاوضات بينه وبين سموحة لم تكن معقدة في ظل سلاسة التعامل مع جانب النادي حيث تم الاتفاق بعد أسبوع من التفاوض.

وشدد متوسط ميدان الفدائي على أن اللعب في الدوري المصري سيكون مغامرة من نوع مختلف وإيجابي، خاصة وأن التدريبات التي يقوم بها اللاعبين تعتبر من الأقوى على مستوى الوطن العربي وأفريقيا، وهذا يساعد اللاعب على الظهور بشكل أفضل وتطوير أدائه.

وختم باسم حديثه أنه متشوق لافتتاح منافسات البطولة من أجل تقديم أفضل ما لديه مع الفريق، وأنه يطمح إلى التواجد رفقة الفريق في أحد المراكز الأربعة الأولى في نهاية الموسم لحجز مقعد للمشاركة في البطولات الإفريقية.