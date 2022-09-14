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لجنة "العمل الحكومي" تصادق على سلسلة قرارات جديدة

14 سبتمبر 2022 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
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عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي، جلستها الأسبوعية بمقرها في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، ناقشت خلالها عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأقرت "متابعة العمل الحكومي" محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، وأحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي لدعم كلية العودة الجامعية، وصرف مبلغ مالي بغرض استكمال بناء وتشطيب مركز شرطة الشوكة بمحافظة رفح.

وصادقت على تكليف وزارة المالية بصرف قائمتين جديدتين من الكشوفات المقدمة للصرف من المستحقات لأغراض الزواج والعلاج.

وأقرت تخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتدعيم الأجزاء الحرجة المهددة بالانجراف من شاطئ البحر خلال موسم الشتاء القادم.

كما أقرت تخصيص دعم مالي حكومي لمشروع استكمال فتح شارع القدس رقم (1050) بمحافظة غزة، واعتماد التوصيات الخاصـة بلجنة استكمال مشروع توسعة شارع الرشيد في منطقة مخيم الشاطئ (عنق الزجاجة).

ووافقت اللجنة على تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير سياسة تبادل وجمع البيانات الحكومية.

وصادقت على توصيات لجنة إنشاء حوض تجميع مياه الأمطار شمال شرق مدينة غزة،  تخصيص قطعة أرض لصالح إقامة ورشة الصيادين في ميناء غزة.

وأقرت اللجنة الحكومية المبادرة المقدمة من لجنة تعزيز السلوك القيمي للتعامل مع حالات محاولة الانتحار، والمصادقة على خطة تنفيذ جائزة أفضل مبادرة خيرية فردية للعام 2022م.

ووافقت على تشكيل لجنة حكومية دائمة تختص بقضايا المرأة، برئاسة وزارة شؤون المرأة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #لجنة متابعة العمل الحكومي

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