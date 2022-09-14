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إثر عملية حاجز الجلمة.. الشاباك يوصي بفرض إغلاق على شمال الضفة

14 سبتمبر 2022 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
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أوصى جهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأربعاء، أجهزة أمن وجيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض إغلاق على بلدات فلسطينية، تحسبا من خروج الأوضاع عن السيطرة؛ على حد تعبيره، حسب ما أفادت قناة كان العبرية.

ووقفاً للقناة العبرية، أوصى "الشاباك" بتركيز الإغلاق على مدينة جنين قبل أن يخرج الوضع الأمني عن السيطرة.

هذا وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الإغلاق الذي أوصى به الشاباك في منطقة التماس سيكون عبر نصب حواجز تفتيش يتم فيها فحص المركبات والمشاة عند مداخل ومخارج القرى التي قد يشملها الإغلاق، ومنع عبور الأشخاص الذين ليسوا من سكان المنطقة وليس لديهم تصريح خاص.

كما أوضحت الصحيفة أن توصية "الشاباك" التي تم استعراضها خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية عقدت بمشاركة أجهزة الأمن وقادة جيش الاحتلال، تشمل سحب تصاريح عمل بالداخل المحتل، من سكان في البلدات التي يخرج منها منفذي العمليات ضد الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال، فجر الأربعاء مقتل أحد ضباطه واستشهاد فلسطينيين اثنين في اشتباك مسلح، شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش: "قُتل الليلة الماضية ضابط، نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مسلحَين فلسطينيَين بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".

 

المصدر / وكالات
#الاحتلال #الضفة #حاجز الجلمة #مقاومو جنين

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